"No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie", afirma Ciro Gómez Leyva tras atentado

El periodista Ciro Gómez Leyva, antes de iniciar su programa en Radio Fórmula agradeció los mensajes de solidaridad tras el atentado que sufrió la noche de ayer jueves cuando se trasladaba a su casa.

Nervioso, con la voz temblorosa y visiblemente afectado, expresó: "A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos... alguien me quiso matar anoche".

El comunicador narró en su programa lo que ocurrió anoche, y que por fortuna no escaló en una tragedia gracias al blindaje de su camioneta que utiliza desde hace seis años.

"A unos 300 metros de mi casa en la colonia Florida, en el Sur de la Ciudad de México, salía del Noticiero de Imagen Televisión, cerca de las 11 de la noche, y bueno ya muy cerca de la casa, sobre la calle Tecoyotitla me dispararon desde una motocicleta, aunque los peritos más tarde cuando revisaron el vehículo me dijeron que quizá, pudieron salir disparos también desde otro vehículo", dijo aún conmocionado.

"Yo manejo mi coche, yo no tengo escolta y por las noches manejo una camioneta blindada que me proporcionó hace 6 años Imagen Televisión. No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie y no tengo deudas... pero alguien, alguien me quiso matar, al menos eso se desprende", reitero, con el rostro desencajado ante la preocupación de que su vida corre peligro.

"No me hirieron, resistió bien el blindaje... recibí la protección rápidamente de la Ciudad de México, declaré ante el Ministerio Público a las 2 de la mañana, una atención excelente", fue lo que comentó el periodista antes de continuar con su programa.