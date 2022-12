En Veracruz ya no se protege a delincuentes: AMLO tras acusación contra alto funcionario

En el estado de Veracruz, ya no se protege a delincuentes como se hacía en las anteriores administraciones, afirmó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

"No se está protegiendo a nadie [...] tenía tiempo que Veracruz no tenía un gobernante honesto, nada que ver con los anteriores [...] durante mucho tiempo tuvieron puro gobernador mediocre, ladones, ahora no es así".

En pregunta expresa por el Corporativo Imagen del Golfo, el mandatario federal negó que exista una relación entre integrantes del crimen organizado y funcionarios del gobierno del estado de Veracruz, esto, tras la publicación de un trabajo de investigación del periodista Ricardo Ravelo, donde apuntaba una presunta protección a delincuentes en la entidad.

De acuerdo con el trabajo del especialista en narcotráfico y columnistas, Ricardo Ravelo, existe una investigación de la DEA sobre la protección del líder de un cártel de Caborca, José Gil Caro Quintero, luego de la detención de su tío Rafael Caro Quintero.

En la investigación detalla que un alto funcionario estatal resguarda al capo en una propiedad del municipio de Vega de Alatorre, donde se toman acuerdos.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo sostuvo pidió a tener cuidado con los reportajes y no caer en las mentiras que en ocasiones son publicadas en medios de comunicación.

"Hay que tener cuidado con estos reportajes, porque les hablaba de un reportaje lleno de mentiras, muy tendencioso, del New York Times, y otro igual [...] pero luego el Washington Post, otro reportaje lleno de falsedades".