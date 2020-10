No queremos aviadores: AMLO sobre desaparición de 109 fideicomisos

"Para decirlo con claridad no queremos que haya aviadores" esto refirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la desaparición de 109 fideicomisos.

Indicó que los deportistas, artistas, científicos y cineastas no tienen de qué preocuparse, ya que seguirán recibiendo sus apoyos.

Aseguró que llevará a cabo una revisión para conocer quiénes son las personas que reciben los recursos, los cuales ahora se otorgarán de manera directa "pues son mayores y no necesitan de tutela para su administración".

"No es que no nos interese la ciencia, el arte o la cultura, tan nos importa que no queremos que haya corrupción", comentó.

