No hay un informe válido sobre muertes por ola de calor: AMLO

No hay datos de muertos por golpes de calor en México, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hasta el momento no existe un informe válido por parte del gobierno federal sobre las muertes por ola calor en algunos estados de la república mexicana.

Durante la conferencia de prensa de este martes 20 de junio desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal pidió al secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, que informaran un poco más sobre la situación en sus áreas.

"No tenemos un informe así válido de que se hayan perdido vidas por el exceso de calor y quién puede contestar mejor el secretario de Salud y también el gobernador de Sonora. Es un fenómeno nacional, pero todavía falta, fue algo especial, es un fenómeno especial", comentó el presidente.

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo informó que se encuentran en coordinación con las autoridades federales y de Protección Civil para atender a toda la ciudadanía, pues en su entidad se han reportado las temperaturas más altas en todo el país.

Alfonso Durazo dijo que la naturaleza de su estado, se necesitan temperaturas extremadamente altas para modo de que llueva, por lo que es normal.

Por su parte el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela llamó a la población a extremar precauciones y a implementar medidas para evitar la deshidratación.

"La prevención desde luego sí considero que se debe mejorar, puesto que, en algunos países en Europa principalmente empieza a subir la temperatura y en los metros empiezan a repartir botellas de agua gratuitas. Esto es lo que se debe hacer que se está implementando en la Secretaría de Salud, no solo prevención y sus consecuencias, si no prevenirlo y resolverlo".

Jorge Alcocer afirmó que todavía se esperan altas temperaturas en gran parte de la república mexicana especialmente en el sureste del país.

Sobre los muertos por golpe de calor, indicó que hasta el momento la Secretaría de Salud no tiene la información en sus reportes.

"No, no lo tenemos. Eso no ha llegado en la toma de estadísticas que sería de dos semanas para acá donde es más notorio, pero lo informaremos en los próximos días."

