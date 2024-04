No hay polarización en el país, refuta AMLO

"No comparto la idea de que México esté polarizado, el pueblo y la gente no, ocurre arriba, ahí es donde hay confrontación pero no ha pasado a mayores". Así lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de éste jueves.

El titular del Ejecutivo federal manifestó que no es mala la polémica: "Nomás que no mienten madres, que no se metan con familiares, con menores, si tienen un problema conmigo que sea conmigo no con mis hijos, si ellos están inmiscuidos en un negocio ilícito que sean castigados".

El titular del Ejecutivo federal prosiguió: "Están culpando a mis hijos del descarrilamiento del Tren Maya porque "supuestamente" el balasto que vendieron es de mala calidad, eso es de malos de malolandia, se trata de una campaña de mentiras y calumnias en contra de nosotros".

Aseguró que una de las características del conservadurismo es que son muy hipócritas y corruptos.