No hay motivos para mentir sobre cheque "simbólico" denuncia medallista

La halterofilista , Aremi Fuentes Zavala , quien ganará medalla de bronce en Tokio 2020 , dijo que no tener ningún motivo para mentir sobre el cheque "simbólico" que le entregó el gobierno de Baja California , encabezado por el morenista Jaime Bonilla , a su regreso de Japón, por 50 mil pesos, el cual no ha podido cobrar.

Después de la entrega de estímulos económicos que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la atleta mexicana manifestó su inconformidad por la falta de seriedad y, además dijo que es irrisoria la cantidad que le otorga el gobierno estatal por "una medalla histórica, por ser la primera mujer que le da una medalla a Baja California".

En entrevista para Imagen del Golfo, la bajacaliforniana aseguró que el gobierno estatal le entregó dos cheques uno de 24 mil pesos, por becas atrasadas, y otro de 50 mil por haber obtenido la presa de bronca; del primero dijo que ya hizo uso de los recursos, del segundo simplemente no se lo entregaron.

"Ellos, ante los medios, dijeron que no me habían entregado un cheque en falso, pero no tengo el cheque; no voy a decir mentiras. Dicen que nunca fui a cobrar el cheque, pero está mi firma del día que yo fui a cobrar el de 24 mil pesos".

Aseguró que hay fotos en donde porta los dos cheques que serían parte de los estímulos que recibiría por el logro obtenido en la justa olímpica.

¿No tienes la intención de manifestarle esto al presidente?, le cuestionamos.

"Si tuviera la oportunidad si lo haría. Lo he hecho público y espero que haga fuerza para que pueda recibir salgo, para que haya respuesta, porque no ha habido ni del director como del gobernador".

Aclaró que este apoyo económico es independiente de lo que recibió hoy en Palacio Nacional, por lo que eximió de cualquier responsabilidad al presidente López Obrador y a la directora general de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza.

"Quien se comprometió a este estimulo fue el gobierno de Baja California".

A pesar de estar viviendo este desagradable momento, la pesista se mostró positiva de que pronto haya una respuesta, dado que sus paisanos como los medios de comunicación han hecho eco de esta denuncia pública.

Yo estoy siendo positiva, ya sé que han pasado más de dos meses, pero aún no pierdo la esperanza", aseveró.

Fuentes Zavala lamentó que los gobiernos, en este caso el de Baja California - que, por cierto, está a punto de terminar su ciclo - no valoren a los atletas, quienes junto con sus entrenadores y familias entregan horas y horas de entrenamiento, para conseguir una medalla olímpica.