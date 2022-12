"No habrá cuesta de enero", afirma AMLO; mantendrá plan antiinflacionario

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá cuesta de enero y que su gobierno mantendrá el plan antiinflacionario para evitar el incremento del precio de los productos básicos.

Durante su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que estarán al pendiente del comportamiento de los precios; sin embargo, pidió a los mexicanos no derrochar y ahorrar en esta época.

"No va a haber cuesta de enero, hay que ahorrar, regale afecto, no compre. Vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos pendientes de que no aumenten los precios, de que no haya carestía", apuntó.

Hasta el momento, la mayoría de las tiendas y supermercados han mantenido los precios de los 24 productos de la canasta básica por debajo de los mil 038 pesos, como lo marca el acuerdo entre el Gobierno de México y los productores.

López Obrador también anunció que en la primera semana de enero comenzarán a dispersarse los fondos para la pensión de adultos mayores, la cual ya viene con el aumento del 25 por ciento, lo que calificó como una buena noticia.

Recordó que a partir de 2023, la Pensión del Bienestar alcanzará un monto de 4 mil 427 pesos, lo que representa un aumento de aproximadamente 500 pesos; no obstante, será en su conferencia del 2 de enero cuando dé más detalles al respecto.

Desea una feliz Navidad

El presidente aprovechó la oportunidad para desear a la población mexicana una feliz Navidad, sin enfermedades ni tristezas.

"Deseo que todos pasemos una Navidad en familia, con amigos, que estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer de ningún tipo de tristezas, que podamos estar contentos. Desearle a todos que les vaya muy bien, que la pasen muy bien con la familia".