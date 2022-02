"No hablé de ruptura con España": López Obrador

"Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer [...]

"No hablé de ruptura, vamos a serenar la relación. Que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio; y, repito, no es ruptura... es decir: ha pasado esto... No es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos, y lo mismo en el manejo político", especificó.

El presidente de México declaró que incluso el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y la exsecretaria de Energía se colocaron a trabajar con dicha empresa.

"En cada sexenio había una empresa favorita de España. Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron cuando vino el presidente del Consejo de esta empresa y hablamos, él no entendiendo de que ya son otros tiempos me insistía y me insistía en que todo lo que hacían era legal. Pues sí porque llevaron a la práctica una política caracterizada por el influyentismo, al grado de que la secretaria de Energía pasó a ser directiva de esta empresa, y el presidente Calderón, el que desapareció la Compañía de Luz y Fuerza del Centro... terminó su mandato y fue a trabajar a Iberdrola al Consejo de Administración. Y desde luego pues esto significó que Iberdrola se convirtiera en una especie de monopolio en México y recibiera un trato privilegiado", especificó López Obrador.

/oh