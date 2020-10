No es suficiente detener a jefes de bandas para detener el crimen: AMLO

Tras el cuestionamiento de Imagen del Golfo sobre la evaluación que se hace de manera diaria en el Gabinete de Salud sobre los acontecimientos violentos que se han suscitado en las últimas fechas en Morelos, Guanajuato y San Luis Potosí, sobre todo, de asesinatos masivos que tienen el sello del crimen organizado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que un ejemplo de que no es suficiente detener a los "jefe de las bandas" es lo que sucede en Guanajuato.

"En el caso de Guanajuato queda de manifiesto de que no es suficiente detener a los jefes de las bandas, porque surgen otros o se apoderan otras bandas, no hay vacíos y todo esto sucede porque en los últimos tiempos se dejó el problema, se omitió o se toleró y ahora es un asunto grave".

Enfatizó que se trabaja de manera coordinada para atender la violencia que se ha registrado en estos tres estados, pero específicamente en Guanajuato la Guardia Nacional tiene ya una fuerte presencia.

Reconoció que en los últimos días se han incrementado los asesinatos en distintas entidades del país por las disputas entre las bandas delincuenciales.

Sin embargo, subrayó que ayer sólo hubo 4 homicidios en Guanajuato, cuando de manera diaria se registraban 20 homicidios.

"Ayer a diferencia de dos días anteriores, fue una cosa extraña, después de tener en promedio 20 en un día, ayer hubo cuatro, no estuvo Guanajuato entre los primeros, ojalá esto continúe así, pero bueno, es Guanajuato. San Luis es reciente, es otro asunto, no estaba así, no es el caso de Guanajuato, yo espero que mejore", expresó el mandatario.