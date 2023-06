"No es posible que los jueces no puedan integrar una carpeta bien", acusó AMLO

AMLO acusó a jueces por no solicitar reposición de procedimientos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a los jueces de no solicitar la reposición de procedimientos, y optar por desdeñar los procesos.

Dijo que al tratarse de delitos graves como homicidios, no es posible que se permita usar

"como excusa o pretexto" que la carpeta no está bien integrada.

"Eso no tiene nada que ver con la justicia, eso es un encubrimiento, eso es corrupción. Entonces, y que hubo maltrato, eso a la autoridad correspondiente y para eso está Derechos Humanos. Nosotros no violamos derechos humanos, no son los tiempos anteriores cuando se torturaba y se masacraba".

