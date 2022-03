En entrevista previa a la entrada en operaciones del aeropuerto señaló que aunque le fue solicitado el plan maestro para el edificio del Felipe Ángeles, entregado en 2020, el despacho que encabeza no ha estado ni cerca de involucrarse en los trabajos.

"Que no hablen de mí porque eso que estoy viendo no se asocia conmigo, no es lo que yo soy ni es como yo lo pensé, ni es lo que yo imaginé ni lo que yo soñé.

"No sé si quiero ir a verlo, me divido mucho (...) espero que hayamos tenido la capacidad de sembrar una semilla, que en un futuro, cuando se haga la terminal 2 o la expansión empiece a transicionarse (sic) en lo que originalmente fue concebido. Es lo que sigo soñando".

El arquitecto resalta que el detalle que sí se respetó fue la modularidad, lo que permitió a las Fuerzas Armadas, encargadas de erigir el AIFA, terminar una parte a tiempo, como era la encomienda Federal.

"Ese fue un tema que ellos sabían que les iba a ayudar, lo diseñé para que lo pudieran terminar a tiempo (...) Hablan como si fuera una idea que se les ocurrió a ellos; no, esto se me ocurrió a mí porque yo lo entiendo así (...) Modular sí lo hicieron pero lo demás lo cambiaron".

Para González Pulido, se ha perdido una oportunidad de presentar al mundo una innovación en arquitectura y manufactura nacionales; sin embargo, se apostó a representar "con mal gusto" la cultura mexicana.

Lamentó que la obra se haya visto atrapada en decisiones unilaterales, que dieron paso a un complejo que tal vez no cumpla con los objetivos originales de eficiencia y austeridad.