´No creo en la justicia mexicana´, sentencia Toledo desde Chile

El diputado sin fuero, Mauricio Toledo , aseguró que no está en fuga, pues se va a presentar ante las autoridades de Chile porque en dicho país "no se persigue por intereses", ya que aseguró es "víctima de persecución política ".

La Cámara de Diputados aprobó el desafuero a Toledo, debido a que es señalado por enriquecimiento ilícito cuando fue delegado de Coyoacán por el PRD; sin embargo, el 26 de julio viajó a Chile para evitar ser detenido.

"No estoy en fuga. Ayer fui a la Corte Suprema de Justicia y no tengo orden de extradición ni de presentación. Aquí en Chile sí me voy a presentar ante todas las autoridades porque aquí no se persigue por intereses", aseguró Toledo en entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Además, el exdelegado de Coyoacán destacó -desde Chile- que no cree en la justicia en México, pues se ha utilizado de manera oficiosa, con lo cual afirmó que es "víctima de persecución política".

"Aquí (en Chile) sí hay justicia, no hay fiscal amigo, me voy a presentar, tengo derechos como chileno, como hijo de padres chilenos. Mi abuelo fue perseguido por Pinochet, mi padre también... vamos a buscar todas las instancias internacionales", refirió.

Ante esto, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome cartas en el asunto, ya que "no me voy a poner de pechito para que se ensañen con mi persona" y, por tanto, no tomará protesta como diputado en la próxima legislatura, "prefiero demostrar mi inocencia".

"No he huido, ayer me presenté al máximo tribunal de Chile con mis abogados para dar información en donde me encuentro, correo electrónico y número telefónico, porque no creo en la justicia de México", reiteró.

CON INFORMACIÓN DE:

Radiofórmula