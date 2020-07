'No comparto su punto de vista': AMLO sobre declaraciones de Trump por Covid-19

"Estamos haciendo todo lo que nos corresponde, actuando con responsabilidad, para salvar vidas y a pesar de los pesares, vamos bien", así respondió desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, respecto a las declaraciones de Donald Trump sobre que nuestro país no le ayuda a mitigar el contagio de coronavirus.

"Respeto el punto de vista de Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar, como se dice coloquialmente. Acabamos de hacer una visita a Estados Unidos, son muy buenas las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y en el de Gobierno de México, no somos vecinos distantes. ", subrayó.

Señaló que hay que tomar en cuenta que, en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, cuando se está en tiempos electorales se dan este tipo de declaraciones, se da el debate y existe este tipo de propaganda, pero que México no se meterá en eso.

Dijo no estar contento ni satisfecho frente a lo que se ha hecho para combatir a la pandemia de Covid-19, por lo que ayer envió un pésame a todos los familiares que han perdido a un ser querido.

"Duele mucho, es muy doloroso, pero seguimos todos los días procurando que no falten las camas, los ventiladores, equipos, los médicos, enviando mensajes de solidaridad al personal de salud, que ya lleva muchos días, meses y ya están resintiendo la fatiga; sin embargo, siguen trabajando con responsabilidad, con entrega, salvando vidas. Entonces, estamos trabajando. Vamos a respetar siempre la opinión del presidente Donald Trump", aseveró.