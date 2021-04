No al fraude electoral; pide AMLO a funcionarios mantenerse al margen

El Presidente Andrés Manuel López Obrador asevero que en México ya no se permitirán fraudes electorales, por lo que funcionarios federales deben mantenerse al margen.

"Porque no somos iguales a los anteriores. Siempre hemos luchado en contra del fraude en todas sus manifestaciones, hemos sido víctimas del fraude electoral desde años", señaló e la ronda de preguntas y respuestas.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo no tener problema con que la oposición obtenga la mayoría en el Congreso; aunque aclaró que utilizará todas las facultades que tiene como Presidente de la República en caso de busquen afectar a los programas sociales destinados a los sectores más desfavorecidos del país.

"Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil; que van quitar los programas sociales porque es populismo, no está tan fácil. Les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto", advirtió.

Insistió en que las diferencias con las autoridades electorales se han dado porque "no han actuado con rectitud", pero son parte de la democracia, por lo que descartó que exista una campaña en contra de ellas, "ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia".

"Ustedes saben que tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos, y lo saben bien", comentó.

López Obrador recordó que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales están brindando protección a los aspirantes a un cargo de elección popular, poniendo mayor atención en aquellos donde se ha dado un mayor número de ataques.

Informó que, en los casos de candidatos asesinados, ya hay detenidos o ya se saben quiénes son los autores materiales e intelectuales y, aunque están prófugos "ya se les anda buscando".

Respecto a candidatos relacionados el crimen organizado, dijo que les hizo una recomendación, respetuosa, a los partidos políticos de que antes de postular a sus aspirantes solicitaran a la Fiscalía General de la República (FGR) antecedentes penales.

"Ese tema le corresponde a la Fiscalía (FGR), pero eso ayuda mucho. No creo que cometa una infracción al decir que yo lo hice cuando fui dirigente, antes de mandé la lista y aun así salen sorpresas, pero es mejor pedir información", comentó.

No obstante, el político tabasqueño dijo que en el supuesto de que se postule a un "mal candidato" el ciudadano será el que tome la decisión, la cual por lo regular no es inequívoca, "no hay que tenerle miedo al pueblo, hay que respetar al pueblo".

"Es que el pueblo se equivoca´. Sí, claro que se equivoca el pueblo, claro que se equivoca, pero se equivocan más los caciques (...) Entonces, dejemos al pueblo, hasta en los asuntos más difíciles, aun cuando se tenga representación, consultemos al pueblo, mandar obedeciendo, para no equivocarnos lo mejor es preguntarle al pueblo".

Subrayó que es momento de dejar de lado el clasismo y a discriminación y se le reconozca la capacidad de reflexión "un campesino, un obrero, una trabajadora doméstica, un comerciante, un maestro, todos, todos, todos, de todas las clases sociales tienen la misma capacidad para imaginar, crear y decidir sobre lo que conviene".