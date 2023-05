Niega secretario de la Defensa Nacional haber viajado a Europa por vacaciones

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval González, negó que haya viajado a Europa de vacaciones, tal como lo dieron a conocer diversos medios de comunicación.

Durante la conferencia de presan en Palacio Nacional de este jueves 18 de mayo, el secretario aseguró tener más de 20 años que no sale de vacaciones, debido a las tareas y responsabilidades al interior de la Sedena.

"Nunca he dio a Europa, como secretario de la Defensa nunca he volado hacía Europa, solamente conozco Paris, en la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de estados mayores México – Francia, es la única ciudad de Europa que conozco".

Asimismo, argumentó que en algunos viajes sí es acompañado por su familia como parte de un protocolo que existe en algunas actividades en su cargo.

"En algunos países me han acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la conferencia de Ejércitos Mexicanos, las reuniones de Ejércitos y dentro de los protocolos esta que lleve uno a las familias, es una forma que se ha destilado desde hace mucho tiempo."

