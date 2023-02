Niega Layda Sansores acusaciones de Lía Limón; abierta a auditoría

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, negó que en su gestión haya desviado recursos, como lo denunció esta tarde la Alcaldesa panista Lía Limón, a quien acusó de mentir a las personas de que vive en esa Alcaldía. También pidió que la Auditoría revise toda su administración.

"Que me presente las denuncias y que la Auditoría lo revise, pero además ella mintió a los ciudadanos porque no vive en la Álvaro Obregón, eso fue un fraude porque es de Ley que tiene que vivir seis meses antes de presentarse como candidata, ella vive en Polanco", dijo la Gobernadora en su programa "Martes del Jaguar".

Por la tarde, la Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció a la Gobernadora de Campeche ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por presuntos actos de corrupción y supuestas irregularidades por casi 120 millones de pesos durante su administración en dicha demaración de la capital.

La funcionaria presentó un total de siete denuncias contra la Gobernadora y diversos servidores públicos que laboraban con Sansores durante su administración en la Alcaldía Álvaro Obregón, de 2018 a 2021, en las oficinas de finanzas, desarrollo social y otras.

Limón sostuvo que las irregularidades incluyen delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, además de diversas irregularidades administrativas.

Asimismo, la Alcaldesa precisó que los hechos están relacionados con tres programas sociales, por recursos no contabilizados 70.8 millones de pesos, tres contratos de adquisiciones y servicios por 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil por 8.2 millones de pesos.

"Hay firmas de servidores públicos como titulares o supuestos dueños de comercios que recibieron dinero a cambio de vales y al finalizar el programa la Alcaldía debió dejar evidencia de los 31 millones de pesos y esta evidencia no existe, pero peor aún y mucho más grave, lo más delicado es que la entonces directora de Finanzas hizo cheques a su nombre por 31.2 millones de pesos que cobró ella o endosó a otros funcionarios de la alcaldía", señaló.

Entre ellos se encuentra el programa Mercomuna, creado en 2020, con el fin de apoyar la economía de las familias afectadas por la pandemia y comercios locales. En este se otorgaban vales de entre 500 y mil pesos para adquirir artículos en comercios afiliados y tenía un presupuesto de 31 millones de pesos.

"No hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la ley", insistió.

Además, la mandataria sostuvo que se encontraron beneficiarios que recibieron vales en dos o tres ocasiones, cuando las reglas de operación estipulaban que solo se permitía una vez.

Asimsimo, aseguró que entre esta lista se incluyeron nombres de personas fallecidas y funcionarios de la alcaldía, mientras que afirmó que "no existe" el padrón de supuestos comercios beneficiarios. Igualmente, se encontraron nombres de servidores públicos como supuestos titulares de comercios que recibieron dinero a cambio de vales.

Limón también expuso que se ubicó un contrato de servicio de difusión por casi 3.4 millones de pesos a favor de Juan Manuel Herrera Real, vocero actual de la Gobernadora de Campeche, sin que haya evidencias de entregables.

También se sumarían contratos de adquisiciones de 5 mil 658 calentadores solares por 31.2 millones de pesos y de mil 78 calentadores de paso por 5.4 millones de pesos. Sin embargo, no se puede comprobar que estos sean los recibidos en almacén porque la factura no tiene las especificaciones necesarias, apuntó.

A las 12:00 horas denunciaré en la @FiscaliaCDMX a Layda Sansores, por diversas irregularidades durante su administración en Álvaro Obregón. Los invito a que sigan la transmisión desde mi página de Facebook. — Lía Limón (@lialimon) February 7, 2023

Añadió que la entrega "no se hizo a los beneficiarios finales, sino a los coordinadores ciudadanos, por lo que no se tienen certeza del destino final".

Además, hay un convenio por 8.2 millones de pesos con una asociación civil para ejecutar el proyecto Alcaldía Inteligente, para instalar puntos wifi en edificios públicos de la demarcación, así como digitalizar las bibliotecas públicas. Sin embargo, Limón sostuvo que estas adecuaciones no se realizaron ni se formalizó el convenio de donación para la entrega de equipo y software, por lo que el gasto no está justificado.

En el caso del programa de Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria, que ofrecía cursos y talleres, indicó que tuvo un presupuesto de 12 millones de pesos, pero señaló que no hay evidencia de los 240 mil servicios programados para los tres años.

"El pago a promotores del autocuidado no tiene ninguna lógica, cuando no había donde ejecutar ese tipo de actividades", declaró

Limón también denunció que se encontraron cheques cobrados donde el RFC demuestra que eran servidores de la Alcaldía, mientras que las pólizas de cheques están incompletas. A esto se añade que se pagaron servicios prestados, antes de que el programa fuera debidamente autorizado.

La Alcaldesa Lía Limón afirmó que la entonces Secretaria de Finanzas cobró los recursos para los programas sociales, ya que hay cheques no comprobados por hasta dos millones y medio de pesos a su nombre o endosados por ella a otros funcionarios.

Limón finalizó diciendiendo que anteriormente presentó otras cuatro denuncias penales a la Fiscalía sobre diversos temas y 150 actas a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, pero aseveró no han habido avances en las investigaciones. En ese sentido, expuso que dichas dependencias no persiguen a las alcaldías de Morena y afirmó que no tienen confianza en dichas instituciones.

Información de SinEmbargo.mx