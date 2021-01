Niega AMLO influyentismo en contrato otorgado a su hermano Pío

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó influyentismo en el contrato otorgado a su hermano Pío López Obrador para remodelación del estadio de las "Guacamayas", ubicado en Palenque, Chiapas.

Aclaró este tipo de obras urbanas serán realizadas en ciudades por donde pasará el Tren Maya, como una forma de recuperación de espacios públicos, como la construcción de campos de beisbol, campos de futbol, canchas de basquetbol.

"Llevamos a cabo un programa de intervenciones urbanas en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, ahora en las ciudades por donde va a pasar el Tren Maya, ahí está Palenque y otras ciudades. Estamos hablando como de 130, 140 ciudades".

López Obrador afirmó la remodelación de este estadio de beisbol está dentro del Programa de Desarrollo Urbano.

"Esto tiene que ver con Román Meyer (titular de la Sedatu) y se hace en coordinación con las viviendas municipales. Entonces, ¿por qué se incluyó Palenque? Pues, estaba contemplado Palenque, estaba contemplado Escárcega, todas las estaciones por donde va el Tren Maya. En todos los municipios hay un programa de Desarrollo Urbano", puntualizó.

En la conferencia en Palacio Nacional, señaló que esto se da a conocer como parte de una campaña de desprestigio, emprendida por "el hampa del periodismo".

"Esto tiene que ver en la campaña en contra nuestra, cree el león que todos somos peludos. Todos los que pertenecen al grupo conservador que se benefició o ayudó al saqueo que se llevó a cabo en el país durante el periodo neoliberal, ahora como ellos no tiene influencias y estaban acostumbrados a eso, están muy enojados", aseguró.

El Mandatario calificó como una "desproporción" y "mala fe" las críticas que han surgido por parte de sus adversarios.

"Entonces, de ese programa a que se haga por las 'Guacamayas' de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe.

El político tabasqueño dijo entender el enojo de parte e sus adversarios, pero les pidió "se vayan serenando, se vayan enfriando poco a poco", ya que esa "manipulación no funciona, no es eficaz, yo no debería ni estar dando consejos, deberían de cambiar, eso ya no funciona".

De acuerdo a la información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó un contrato por 89 millones de pesos para la renovación y remodelación del estadio de béisbol "Guacamayas" de Palenque, donde Pío López Obrador es el fundador y directivo.