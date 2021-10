Niega AMLO acuerdo con Guillermo Padrés para llevar proceso en libertad

Durante la conferencia de prensa, el mandatario federal reiteró que no establece relaciones de complicidad con nadie.

"Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie. Ningún acuerdo, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, son otros tiempos", indicó.

Señaló que en su gobierno "hay división y equilibrio de poderes", por lo que este caso es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Y aprovechó nuevamente la oportunidad para reiterar su confianza al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

"Ahora sí, división y equilibrio de poderes. Antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, y en especial el presidente".

López Obrador aseguró que en México ya no hay corrupción, como imperaba durante el periodo neoliberal.

Este lunes, la mayor parte de su conferencia matutina, el mandatario mexicano la dedicó a aclarar que los casos de corrupción "no son asunto de su competencia", sino del Poder Judicial.

Paciencia a Alfonso Durazo

López Obrador señaló que la problemática en materia de inseguridad en Sonora no puede resolverse en dos meses, tiempo que tiene Alfonso Alfonso Durazo, por lo que pidió "paciencia" a los ciudadanos.

"Está llegando Alfonso Durazo, lleva dos meses, vamos a esperar resultados. Además, en Sonora estamos nosotros actuando, se está ampliando el número de elementos de la Guardia Nacional, instalaciones, estamos comprometidos para garantizar la paz y tranquilidad con los sonorenses y la gente lo está viendo así", recalcó.

Al ser cuestionado sobre la participación de personajes a fines a Guillermo Padrés en el gobierno de Alfonso Durazo, el titular del Ejecutivo Federal dijo que lo que importa "es la decisión del pueblo", no "politiquerías".

Dijo que los sonorenses ya están más involucrados en la vida política de la entidad, por lo que vigilarán que los que hayan obtenido un cargo público lo desempeñen de la mejor manera.

"La gente de Sonora está muy despierta. Ya la gente ahora tiene muy claro que la transformación debe llevarse a cabo sin tomar en cuenta a ese grupo, a ese bloque conservador ambicioso y corrupto. Ya la gente está muy clara en eso. Está llegando Alfonso Durazo, entonces vamos a esperar que haya resultados", apuntó.

Cabe recordar que el panista Guillermo Padrés Elías, fue encarcelado en 2018 por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento.