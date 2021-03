Negociando acciones online desde casa

Ante la sencillez de comerciar por medios telemáticos, los cuales han puesto al alcance de todo aquel que esté mínimamente interesado el mundo de las inversiones, y ante los recientes casos que han saltado a las primeras planas (como el caso de Gamestop en los cuales un nutrido grupo de foreros se puso de acuerdo para subir artificialmente la cotización de una empresa comprando masivamente sus depreciadas acciones, y de paso haciendo perder mucho dinero a algunos fondos de inversión que se habían colocado en corto con respecto a dichas acciones) conviene reseñar, aunque sea brevemente, algunas de las opciones que pueden encontrarse los internautas, ya que no es lo mismo entrar en una Oferta Pública Inicial, en la cual el inversor puede hacerse con acciones de una empresa prometedora a un precio inicial atractivo, que realizar trading o simplemente operar en un parqué bursátil comprando y vendiendo acciones a la vieja usanza.

Operar con un bróker

En el caso de decantarse por el trading online de acciones para operar en este 2021 el inversor se llamará trader, y realmente nunca estará en posesión de la acción, lo que quiere decir que si se utiliza la cotización de Tesla, Amazon o cualquier otra empresa, no será necesario desembolsar el dinero que vale el título, y tampoco será necesario que la cotización suba para obtener beneficio (de hecho se puede dar la circunstancia de que la acción suba de precio y el trader pierda dinero si este se hubiera colocado en corto, en cuyo caso la acción debería bajar para que la posición apalancada se cerrase con beneficios, y no con pérdidas) ya que el objetivo es seguir la tendencia, sea esta alcista o bajista.

El trader debe vigilar todo aquello que rodee y pueda afectar al precio de su instrumento (instrumento es el nombre que recibe el activo financiero que el trader utilice) y el apalancamiento, que marcará la proporción entre el capital del trader y el volumen total de la posición, por ejemplo, en un apalancamiento 1:4, el capital del trader es del 25 por ciento, y el 75 por ciento restante es capital del bróker, así que si bien una operación exitosa derivará en mayores beneficios, una operación fallida supondrá mayores pérdidas. Tanto la volatilidad como el apalancamiento son dos factores de considerable riesgo a vigilar por su capacidad de crear rápidas y sustanciales pérdidas.

Entrar al principio

Como la "tensión" del trading online, estar constantemente operando, abriendo posiciones e informándose del mercado no se ajusta a todo tipo de inversores (aunque las plataformas permiten automatizar operaciones dando instrucciones previas, o algunas simplemente meter capital y replicar los movimientos de otros traders) que puede que no quieran tomar una posición tan activa en lo que a su inversiones se refiere, se puede comprar simplemente una acción y mantenerla hasta que el precio justifique la venta, entonces ¿qué momento mejor que comprar cuando la empresa entra a cotizar en bolsa, cuando su precio es en teoría más bajo? Aunque no siempre es así, como demuestra la salida a bolsa de Wish.

Wish es un conocidísimo marketplace online, ideado por exitosos ejecutivos del mundo de internet y por lo tanto su Oferta Pública Inicial prometía ser uno de los acontecimientos financieros de un año marcado por la depresión económica, aunque finalmente fue un pequeño fiasco, llegando incluso a bajar un porcentaje nada desdeñable en pocos días. En este momento la acción se ha recuperado e incluso ha subido, así que aquellos inversores que compraron al principio y no se dejaron llevar por el pánico de la caída inicial habrán podido ganar dinero. Esta forma de operar no es incompatible con el trading, pero sí que puede requerir menos atención del inversor, por contra no permite ganar dinero si el título pierde valor, así que la única forma de obtener rentabilidad depende del buen desempeño de la empresa en cuestión.

Y si no se consigue entrar en la Oferta Pública Inicial, pero sí que se desea invertir no pasa nada, sólo hay que vigilar a la empresa que mejores perspectivas tiene y comprar cuando se prevea una carrera alcista, aunque por supuesto en esta vida nada está garantizado, y en el turbulento mundo de las inversiones menos todavía.