Necesario poner ideales primero en contienda por dirigencia de Morena: AMLO

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a emitir opinión a favor de alguna de las fórmulas que contienden para la dirigencia nacional de Morena, señaló se deben poner por delante las causas, los ideales; más no los cargos.

"Eso no ayuda a ningún partido. No se debe de luchar por cargos, se lucha por ideales, por principios, incluso buscar que se consiga un ideal. A veces hay campañas para elegir a dirigentes y no se alcanza a entender qué proponen para la transformación de México, qué proponen para que haya justicia, que haya igualdad, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, que eso debe de ser lo principal", señaló desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Puntualizó que un partido sin principios, sin ideales, "es más que una franquicia, un mecanismo para que ambiciosos vulgares se encaramen de cargos públicos sólo para su provecho, ya sea en lo político, porque desean ostentar poder, o provecho económico".

El jefe del Ejecutivo Federal recalcó que "ya basta" de que no haya consenso, a un año de "pleitos enfrascados", para resolver lo de la dirigencia nacional, pues estando "en una nueva etapa de transformación la gente es la que está empujando la transformación, el motor del cambio es el pueblo, y que no se confundan los dirigentes, es el pueblo el que manda, el que decide".

"No nos podemos desprender de eso, eso es lo fundamental, no puede haber divorcio entre dirigentes, entre gobernantes y el pueblo, como era antes", recalcó.

López Obrador, con tono de molestia, categórico dijo "al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política" y concluyó diciendo "hay mucho pueblo para tan poco dirigente".

Dijo esperar que los dirigentes estén a la altura del pueblo y estén conscientes de que "no son indispensables, insustituibles. Afortunadamente Morena es pueblo".