Narco mexicano pide salir de prisión en Argentina por temor a COVID-19

En la cárcel de Ezeiza hay presidiarios que están involucrados en grandes crímenes de la historia argentina y uno de ellos se llama Rodrigo Pozas Iturbe. Está detenido porque habría intervenido en el Triple Crimen de General Rodríguez, además de la acusación por contrabandear 1436 kilos de efedrina. Frente a la llegada del coronavirus, pidió la excarcelación.





El mexicano pasa sus días en el pabellón 5 desde el 2008, año en el que se lo relacionó al caso donde los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, fueron secuestrados, torturados y finalmente asesinados en el partido bonaerense mencionado.





Iturbe también está acusado de integrar una importante banda de narcotráfico, abocada a realizar envíos internacionales de efedrina. Los 1436 kilos de esta sustancia, utilizada para producir drogas sintéticas como la metanfetamina, viajaron oculta en frascos de suplemento dietario y se estima que fue dividida en 166 traslados durante diez meses para que llegue a México y Guatemala sin levantar sospecha.





Rodrigo Pozas Iturbe es un narcotraficante, mejor conocido como el Breaking Bad mexicano, quien está preso en Argentina por presunto contrabando de estupefacientes y asociación ilícita, solicitó salir de la cárcel por temor a un posible contagio de coronavirus o COVID-19.





"En mi máster plan estoy pensando en armar una estructura mucho más fuerte. Más gang, más tipo rusa-china. Y me he repetido hasta el cansancio que tengo que ser un absoluto hijo de puta. Golpear, amedrentar, ser cruel y despiadado. Técnica de terror... No hay otra, el miedo es lo único que puede, en su momento, meter orden en lo que quiero hacer. Yo quiero traer lo de Breaking Bad; acá es moda, no se consigue y es carísima", aseguró el abogado mexicano en una conversación vía Skype con la madre de su hijo que estaba en Ecuador.





De acuerdo conMilenio, el abogado de Pozas Iturbe insistió en la inocencia de su cliente, quien, igual que otro políticos argentinos, como el exvicepresidente Amado Boudou, pidió que lo dejen en libertad por temor a la propagación del COVID-19.





Cabe mencionar que el inculpado se encuentra en la cárcel de Ezeiza por el supuesto tráfico de mil 436 kilos de efedrina de Buenos Aires a México y Guatemala entre el 17 de septiembre de 2007 y el 24 de julio de 2008.





La investigación comenzó en junio de 2015 cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a cinco cómplices en Ezeiza, cuando estaban por abordar el vuelo UX 042 de Air Europa hacia España. Llevaban entre todos cuatro kilos de cocaína.