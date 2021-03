Nace en SLP primer bebé en México con anticuerpos contra covid-19

El pasado 5 de marzo nació en el Hospital Ángeles en San Luis Potosí, el primer bebé mexicano en el cual se detectaron anticuerpos de protección para covid-19, gracias a que su madre fue vacunada durante su embarazo.

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran sanos, la madre tuvo un embarazo normal, nunca desarrolló síntomas de covid-19 durante su embarazo y ni ella ni su bebé desarrollaron reacciones negativas durante o después de las dos aplicaciones de la vacuna de Pfizer, administradas a las 32 y 37 semanas de embarazo.

El nacimiento, que ocurrió 15 días después de la aplicación de la segunda dosis de vacuna para covid-19 fue a través de una cesárea.

El doctor José Pruneda Dibildox, pediatra que recibió al bebé, menciona que está sano y seguirá con lactancia materna y los mismos cuidados que cualquier otro recién nacido con la diferencia de que existe en su sistema inmunológico, un respaldo de protección para covid-19, adquirido a través de la vacuna de su madre.

Recientemente se documentó un caso similar de un bebé nacido con anticuerpos en Florida, Estados Unidos. Este es el primer caso en México y de los primeros en el mundo en el que los anticuerpos se detectaron al analizar la sangre periférica a los siete días posteriores al nacimiento, sugiriéndose que se tratan de defensas producidas por el mismo bebé y no por anticuerpos maternos.

En esta caso, la joven madre, una profesionista nutrióloga que labora en un hospital y por ello pertenece al personal de primera línea, pudo recibir la vacuna no sin antes tener dificultades para obtenerla, ya que los responsables inicialmente no querían aplicarla ante la falta de indicaciones precisas por parte de las autoridades correspondientes al no considerar a la embarazada como grupo de riesgo según los lineamientos actuales.