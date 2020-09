'Mitin del PAN' tema de agua en Chihuahua

Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que el tema del agua en Chihuahua tiene tintes políticos, "es un mitin del PAN".

"Ya es muy claro que ese movimiento, supuestamente en defensa del agua, es un movimiento partidista con miras a las elecciones", recalcó.

Dijo que se ha visto la presencia del senador panista Gustavo Madero, quien tiene aspiraciones a ser candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Chihuahua, pero le sugirió que "se cuide para que no se lleven a cabo actos anticipados de campaña".

Aunque se está en pleno proceso electoral, el jefe del Ejecutivo dijo que hace referencia a lo ocurrido en la presa La Boquilla porque "ya es mucho el descaro" y porque es un tema que involucra y afecta a todo el país, "si no cumplimos con el convenio de aguas puede haber represalias".

"Es un exceso, es un acto irresponsable utilizar una inconformidad en el manejo del agua, incluso por legítima que sea, cuando está de por medio un interés nacional, no se debe de utilizar eso con propósitos politiqueros, partidistas. Por encima del interés de grupos, del interés de los partidos, está el interés nacional", expresó.

Siguiendo en el tema electoral, al Presidente se le pidió su opinión respecto a la declaración de la alcaldesa morenista de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien dijo que los narcotraficantes deberían de ser fusilados, como sucede en otros países, a lo que respondió:

"No, pues me abstengo porque miren, en Sonora y ya en la mitad de los estados van a haber elecciones y, entonces no debo estar contestando cosas que tienen que ver con lo electoral".