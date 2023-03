Minera Vulcan 'destruyó territorio de QRoo': AMLO

Durante la rueda de prensa matutina de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el gobierno del país no está en contra de las empresas de Estados Unidos, sin embargo, externó que la empresa Vulcan Materials "destruyó el territorio en Quintana Roo".

Esto fue en respuesta a que el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken,, dijo que estaba preocupado por el trato que empresas de su país reciben en México, luego que Vulcan Materials denunció que militares irrumpieron en sus instalaciones.

Por su parte, el presidente consideró que los senadores republicanos que defienden a la minera deberían sentir pena y vergüenza, por el daño ecológico que ocasionó en el Caribe mexicano.

"El señor Blinken está en su papel, él representa los intereses de las empresas estadunidenses, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio, que no se destruya, es completamente normal".

De igual manera el presidente aseguró que su gobierno no tiene como propósito ahuyentar la inversión extranjera, pero no va a tolerar que se destruya el territorio.

"No es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera es que no podemos aceptar, tolerar porque estaríamos traicionando al pueblo de México, no podemos permitir eso. ¿Qué sucedería si una empresa mexicana hace lo mismo en la Florida?, pues con toda razón y justicia el gobierno diría no, ¿Cómo vas a destruir nuestro territorio?", afirmó.