México presentará procedencia de armas de Ovidio Guzmán ante EU

El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que presentará ante Estados Unidos una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la procedencia de armas incautadas a Ovidio Guzmán durante su detención.

"[La FGR] está indagando dónde, quién y cómo llegaron a México esas armas; y México va a presentar el caso en Estados Unidos porque hay tráfico de armas por un lado y demuestra que tenemos razón", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante medios de comunicación.

De las 47 armas confiscadas por las autoridades federales al momento del arresto de "El Ratón", 63 por ciento de ellas fueron fabricadas en los Estados Unidos, mientras que el resto provienen de Europa.

Durante un encuentro con el cuerpo diplomático mexicano, Ebrard solicitó que aprovechen "cualquier espacio" para exigir a Estados Unidos y Europa que pongan de su parte para frentar el tráfico de armas en el país.

"Entonces: control de las armas, que es corresponsabilidad de los países que las producen, las venden y las distribuyen. Ya basta de hablar de los problemas, de los efectos, pero no de las causas porque nos irritan".

Ebrard resaltó el carácter prioritario de esta cuestión, esencial para reducir de raíz el problema de la violencia en el país.

"¿Se puede reducir la violencia en México si no hacemos nada con las armas? No se puede. ¿Por qué? Porque hay un principio universal, a mayor disponibilidad de armas, mayor violencia", aseguró, en declaraciones recogidas por el diario Reforma.

LA GUERRA DE EBRARD CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS

Desde el año pasado, el Secretario Marcelo Ebrard ha reitardo su disposición de llevar a juicio una demanda contra fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, asegurando que una gran causa de la violencia en nuestro país es la importación de estos artículos a México.

Apenas el pasado 3 de noviembre, durante un foro realizado en el Colegio de México (Colmex), el Canciller señaló a Estados Unidos por no tomar acción para controlar el flujo de armas, a pesar de que las casi 56 mil armas incautadas por la FGR entre enero de 2020 y septiembre de 2022, son importadas desde Arizona y Texas.

Ebrard Casaubón aseguró que la violencia en México no presentará reducción si no se trata el tema del flujo de armas provenientes de Estados Unidos y que llegan a manos de narcotraficantes.

"Para México, lo esencial es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, o sea no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actual de tráfico de armas. [...] Si no reducimos ese flujo es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos, bueno va a tomar mucho tiempo, no quiere decir que sea solo ese factor, pero yo creo que sí es un factor determinante", dijo durante el foro "El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México", organizado por el Colmex.

Ebrard señaló que nuestro país está en medio de una epidemia de armas, a pesar de que Estados Unidos, aunque sea corresponsable, no está "tabajando lo suficiente para controlar el tráfico".

Un mes antes, el 5 de octubre, el Canciller anunció durante su comparecencia en el Senado de la República que México prepara una segunda demanda en Estados Unidos por el tráfico de armas, luego de que la primera fuera rechazada por un Juez de Massachussets.

El Secretario Marcelo Ebrard aseguró que el motivo detrás de la presentación de la segunda demanda es una Ley aprobada en Estados Unidos que penaliza la venta ilícita de armas y el empleo de prestanombres para llevar a cabo la adquisición y circulación de dichos instrumentos y así, demostrar que en 10 condados del estado de Arizona hay prestanombres.

El Canciller expuso que, de acuerdo con al resolución del Juez Dennis Saylor, la normativa que permite la inmunidad a la industria de armamentos con respecto al uso de armas, también se aplica en México. Es decir, que la Ley estadounidense que otorga protección a dicha industria también cubre los actos delictivos ocasionados con dichos instrumentos en otros países, por lo que México buscará una apelación a dicho argumento.

El Canciller mexicano puso de ejemplo el caso de Maricopa, donde el exsheriff Joe Arpagio promueve el asesinato de migrantes y que, de acuerdo con los datos presentados por el propio Secretario, se han vendido mil 482 armas largas en dicho condado y que México ha asegurado.