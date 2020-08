México en AL: de las palabras a las acciones

"Recuperar espacios en América Latina" era parte de la narrativa que se repetía una y otra vez cuando se escribía de política exterior mexicana hacia la región. Ese credo reflejaba que se habían perdido los espacios del pasado y que consolidar mejor la presencia mexicana era la aspiración que nunca llegaba a concretarse.

Hoy, la situación es distinta. Hemos transformado la narrativa en acciones y dotado de sustancia a nuestro credo de "Mirar al Sur" porque, con América Latina, queremos no sólo palabras sino acciones; no sólo propósitos sino hechos; no sólo aspiraciones sino resultados.

La crisis sanitaria mundial trajo consigo una oportunidad, pues la acentuación de un reto en común como la pandemia también nos obligó a dejar de lado nuestras diferencias y enfocarnos a enfrentar la contingencia de manera conjunta.

En enero pasado, México asumía la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con un ambicioso plan de trabajo de 14 puntos, pero a inicios del año no se sabía con certeza la magnitud del impacto que tendría el COVID-19 en la región. Fue necesario ajustar la visión de esa presidencia mexicana para adaptarse a la apremiante situación, y así beneficiar a los pueblos de nuestra América.

Quizás el epítome de estas labores fue el anuncio de la alianza estratégica entre México, Argentina y el sector privado –mediante el laboratorio AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim– para producir una vacuna contra el nuevo coronavirus. Esta noticia no sólo representó una luz al final del largo túnel –en el que aún nos encontramos millones de personas– quienes aguardamos el desarrollo de un inmunizante, sino que tuvo un toque especial ya que, gracias a este liderazgo binacional, se procurará una distribución equitativa para todas las naciones de América Latina.

La Celac fue la plataforma para informar a los gobiernos latinoamericanos sobre este importante logro.

No menos relevante –siempre en el marco de la Celac– es que se ha avanzado en otras materias sustanciales. Las tres reuniones alusivas al monitoreo del coronavirus establecieron una red de especialistas para atender y desarrollar investigaciones para prevenir riesgos de contagios y combatir las enfermedades en la región.

Lo anterior se complementó con un diálogo de ministros de Salud latinoamericanos que sirvió para coordinar estrategias, compartir información y experiencias y, en general, hacer un frente en común al virus. América Latina es también el principal destino de la cooperación mexicana. El Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Foncid) de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (Amexcid) ha financiado diversos proyectos de infraestructura en el Caribe. También hemos mantenido la tradición de prestar ayuda humanitaria durante emergencias, y en el contexto del Covid no ha sido la excepción.

El Plan de Desarrollo Integral (PDI) impulsado por México, El Salvador, Guatemala y Honduras merece una mención especial al cambiar el paradigma de la gestión migratoria para pasar de una perspectiva de seguridad a una visión social y de desarrollo.

El PDI se enfoca en atender las causas estructurales de la migración y no sólo curar los síntomas.

Durante los meses pasados, tuvimos coordinación sin precedente en cuanto a la repatriación y retorno asistido de connacionales y extranjeros varados a causa de la pandemia.

En momentos de dificultad es cuando se ponen a prueba los lazos de amistad y, con orgullo, podemos manifestar que logramos colaborar para apoyarnos mutuamente. Cerca de 60 por ciento de los varados mexicanos se encontraban en América Latina, lo que indica el creciente nivel de intercambios con la región. Asimismo, vimos grandes operativos subregionales, como el que hicimos con Argentina, Chile y Uruguay, o el que se realizó con Chile, Ecuador y Perú, que se suman a muchos otros operativos coordinados con la Fuerza Aérea Mexicana, el Instituto Nacional de Migración, asociaciones civiles y religiosas y empresas privadas que lograron que repatriáramos a más de 16 mil connacionales desde todos los rincones de América Latina y el Caribe.

México está presente en la región. Nuestro país está llamado a ocupar un papel destacado como interlocutor válido en un momento en el cual las divisiones se han exacerbado por distintos motivos y se requiere más que nunca la actuación colectiva.

En ese sentido, México ha recibido el respaldo de sus pares latinoamericanos, así lo demuestra la presidencia pro tempore en la Celac, el asiento no permanente que ocupará en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el segundo semestre de 2021, y los importantes apoyos que ha recibido, públicamente y en privado, para la candidatura mexicana a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Nuestra brújula está calibrada hacia el Sur, y México está consolidando su presencia en la región en donde pertenecemos por identidad colectiva, origen histórico, lingüístico y cultural, y con quienes, además, compartiremos un futuro. Estamos dejando la narrativa para pasar a las acciones.