Mexicanos gastarán casi 2 mil mdp en San Valentín

El Día del Amor y la Amistad será celebrado por los chilangos en todo su esplendor. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la derrama económica que dejarán las actividades relacionadas a la conmemoración de este fecha será de alrededor de mil 867 millones de pesos en la Ciudad de México.

El titular de la dependencia, Fadlala Akabani Hneide, indicó que el pronóstico de la cifra superará por más de 100 millones de pesos la registrada durante 2022 (que fue de mil 764 mdp) y señaló que los establecimientos relacionados a servicios gastronómicos, alojamientos temporales, entretenimiento, espectáculos y recración serán clave ante la demanda que prevén de los enamorados.

"Es importante mencionar que, en este próximo Día de San Valentín, se verán beneficiadas 89 mil 322 unidades económicas de todos los tamaños, lo que representa 13 mil 364 más que las reportadas en 2022, y estarán estratificadas de la siguiente manera: 84 mil 284 de tamaño micro, 4 mil 13 pequeñas, 673 medianas y 352 grandes empresas", afirmó el funcionario.

Además, detalló que los locales de barrio serán quienes reciban la mayor cantidad de actividades pues, se proyecta que más del 90 por ciento de beneficios los reciban este tipo de establecimientos, es decir micro y pequeñas empresas (como restaurantes, hoteles, discotecas, bares, centros nocturnos, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines, teatros, dulcerías, materias primas y papelerías) que se verá reflejado en un impulso al consumo local y del mercado interno capitalino.

Por otra parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha emitido una serie de recomendaciones en el marco de esta fecha para prevenir gastos y riesgos innecesarios. Para ello, el primer consejo es rehuir a las comprar por impulsos antes de comparar precios o sortear más opciones en los servicios o productos a consumir.

Otras sugerencias son tener precaución con la publicidad engañosa; adquirir únicamente lo necesario y no adjudicarse deudas que no son costeables o fuera del presupuesto; así como no comprar por comprar pues, explica, se debe pensar en las necesidades de tu pareja y en lo que le gusta. Finalmente insta a tener en cuenta que "el costo del regalo no implica que el amor sea mayor o menor".