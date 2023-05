"Mentiroso" llama AMLO a Loret de Mola por reportaje sobre su salario

El presidente en la mañanera de éste jueves, calificó de ''mentiroso'' a Loret de Mola por reportaje donde dice que el presidente gana 450 mil pesos mensuales.

Andrés Manuel López Obrador dijo: "no es cierto". Reiteró la propuesta al comentarista de intercambiar los bienes familiares.

El jefe del Ejecutivo federal, denunció que "en los últimos días ha habido más ataques al Gobierno" por parte de comentaristas y medios de información "defensores del antiguo régimen".

Pidió a la ciudadanía a que no se deje engañar por las mentiras difundidas por estos comunicadores, que buscan crear la percepción de que "todos somos iguales", además, explicó que esta estrategia intenta minar la confianza en el Gobierno.

Por otra parte sobre la investigación del periodista Carlos Loret de Mola en torno a su salario. Indicó que en caso de que sea verdadero, su salario es inferior al del periodista de Latinus.

"No me ha respondido cuando le plantee que hagamos un cambalache, todos sus bienes por los míos. Y me voy a rayar, por eso está callado. Imagínense nada más la finca que tiene en Valle de Bravo son tres hectáreas y media".

fp