¿Habrá ´megapuente´ a finales de septiembre? Serían hasta cinco días sin clases

Los estudiantes de educación básica (kínder, primaria y secundaria) ya disfrutaron del esperado puente que vino con las Fiestas Patrias; sin embargo, continúan las noticias para alumnos y padres de familia, pues podría acercarse otro ´megapuente´, que pasaría de tres a cinco días sin clases, para finalizar el mes.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el último día de suspensión de clases fue el pasado 16 de septiembre, con motivo del Aniversario de la Independencia, y el próximo está marcado para este viernes 27, pues se llevará a cabo la junta mensual de Consejo Técnico Escolar.

A ese día le siguen el 28 y 29 de septiembre, que son sábado y domingo, por lo que son descanso regular para todos los estudiantes, pero la sorpresa viene el martes 1 de octubre, que fue decretado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo al ser cuando Claudia Sheinbaum tome protesta como presidenta de la República.

Esto deja cuatro días de descanso en un periodo de cinco días; sin embargo, en medio queda un día en el que técnicamente deberían llevarse a cabo las actividades con normalidad: el lunes 30 de septiembre.

Ante este peculiar escenario, existe la expectativa por parte de padres y alumnos de que el 30 de septiembre sea otorgado por la SEP como día libre, para así redondear lo que se convertiría en un ´megapuente´ de cinco días.

El calendario oficial de la SEP para educación básica contempla una serie de días de suspensión de labores y periodos vacacionales, que incluyen las reuniones de Consejo Técnico y fechas importantes como el Aniversario de la Revolución Mexicana, el Natalicio de Benito Juárez y el Día del Trabajo.

La dependencia, sin embargo, no ha emitido ningún anuncio a través de sus canales oficiales sobre la posibilidad de que el lunes 30 de septiembre sea declarado como descanso por esta ocasión, es importante señalar que lo que menos se desea es provocar un desfase en los planes de estudios.

No obstante, y no estamos incitando a que lo hagan, también es muy posible que estudiantes de educación básica pidan permiso a sus padres para no asistir a la escuela ese día, y así tener de forma extraoficial su largo descanso desde el jueves 26, reincorporándose a sus clases el miércoles 2 de octubre.

Por lo tanto, es importante mantenerse atentos a la información de la SEP para que las familias planifiquen a gusto sus descansos, pero tampoco hay que saltarse las indicaciones oficiales. Según lo que se sabe a la fecha, el lunes 30 de septiembre SÍ HAY clases.