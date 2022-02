Me tenían los policías, pero ya voy para allá: últimos audios de El Mijis

Pedro Carrizales , El Mijis fue visto por última vez el 31 de enero, en un hotel de Saltillo , se dirigía con destino a Monterrey en su camioneta de color rojo. El ex diputado habría mandado unos audios vía WhatsApp a su pareja, en los que aseguraba que ya lo habían soltado los policías.

"Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes", dijo en los mensaje.

Desde entonces la familia de Pedro Carrizales no ha tenido más noticias sobre su paradero. Ya son 9 días que se encuentra como desaparecido.

Pedro Carrizales, El Mijis se encuentra desaparecido y se han dado a conocer los últimos audios que habría mandado el exdiputado, asegurando que se encontraba detenido por policías, pero que ya continuaba con su camino, rumbo a Monterrey.

"No podía ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es salir de aquí ya", dice el audio, del 2 de febrero.

Se ha dado a conocer que Pedro Carrizales vestía pantalón de mezclilla, camisa y chamarra en color azul, en el hotel Las Fuentes fue visto.

Hay que recordar que El Mijis fue reportado como desaparecido en octubre del año pasado, luego de que se dirigía a un concierto, en el que protestaría contra Lalo Mora, por sus escándalos de acoso a mujeres.

Pasaron 12 horas en aquel entonces, cuando apareció, aunque se encontraba golpeado, pero ahora ya son varios días en los que no se sabe nada de él.