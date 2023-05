Marlenne Cañas usa su impacto en redes para la campaña de su esposo Ricardo Mejía

El sueño del exsubsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, es ser Gobernador de su natal Coahuila y su esposa, la influencer Marlenne Cañas, lo ha ayudado desde el mundo de las redes sociales y también durante la campaña, periodo en que ha identificado a "El Tigre" como el verdadero representante de la Cuarta Transformación. Sin embargo, la supuesta relación que la pareja presumía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha terminado de romper.

"No quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro. Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando no tengo yo relación", se deslindó esta mañana López Obrador. También agregó que se tienen que respetar las encuestas, en referencia a cuando Mejía renunció al cargo federal mediante una carta y se destapó abanderado por el Partido del Trabajo al desconocer los resultados de la encuesta de Morena que favorecieron al carbonero Armando Guadiana.