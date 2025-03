"Los emos no han muerto", aseguran en redes sociales, y para demostrarlo, han convocado a la Marcha Emo 2025 en la Ciudad de México. Dos décadas después de que este movimiento marcara a toda una generación, los seguidores de la estética melancólica y el flequillo cubriendo un ojo se reunirán en un evento lleno de nostalgia y recuerdos.

Este peculiar reencuentro no es solo para conmemorar el estilo emo, sino también para recordar algunos momentos clave de su historia en la CDMX, como la icónica pelea entre emos y punketos en la Glorieta de Insurgentes en 2008.

Fecha y ruta de la Marcha Emo 2025

Si alguna vez cantaste con el alma "Welcome to the Black Parade" o fuiste fiel seguidor de Panda y Tokio Hotel, es momento de sacar tus mejores delineados y asistir. La cita será el sábado 15 de marzo a la 1:00 p.m. frente al Palacio de Bellas Artes.

Desde allí, el contingente recorrerá Eje Central Lázaro Cárdenas, se dirigirá hacia Avenida Chapultepec y culminará en la histórica Glorieta de Insurgentes. Se trata de una marcha totalmente pacífica, enfocada en revivir la esencia emo con respeto y autenticidad.

Cuando emos y punketos se enfrentaron en 2008

En marzo de 2008, la Glorieta de Insurgentes fue escenario de un episodio que parecía sacado de una novela juvenil: emos vs punketos. En una convocatoria surgida en redes, cientos de jóvenes se reunieron en una pelea campal, defendiendo sus estéticas y acusándose mutuamente de "copiar" el estilo alternativo.

Marcha Emo en Marzo: ¿Por qué surgía este reencuentro y cuándo será?

Lo que comenzó como una riña de ideologías escaló rápidamente, llevando a la intervención policial y la detención de algunos involucrados. Pero lo más surrealista de todo fue el inesperado giro de los acontecimientos: un grupo de monjes Hare Krishna desfiló pacíficamente por la plaza, calmando los ánimos y poniendo fin al enfrentamiento.

Ahora, en 2025, la historia da un giro nostálgico. En lugar de peleas, la Marcha Emo promete ser un evento de unidad, recuerdos y celebración de una subcultura que marcó a una generación.

¡Prepara tus pulseras de estoperoles y nos vemos en el reencuentro!