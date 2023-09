Marcelo Ebrard pide realizar otra vez la encuesta; no confía en resultados (+Video)

El aspirante presidencial Marcelo Ebrard Casaubón se pronunció por repetir el levantamiento de la encuesta, pues advirtió que existen muchas irregularidades e incidencias, con una proporción muy superior.

Dejó en claro que no es una persona ambiciosa, pues de ser así entonces estaría solicitando posiciones, pero no lo hará; por lo tanto, quiere se cancele la encuesta levantada y se vuelva a realizar.

Manifestó su desconfianza por el resultado del proceso; tres horas antes de que se dé a conocer el resultado, aseguró que no se ha contado ni una sola boleta, "entonces no sé si gané o no".

Explicó que sólo se hizo un conteo de las encuestadoras espejos, las cuales al cierre del acta tenía 14.4 por ciento de urnas canceladas, lo cual puede variar la muestra representativa.

"Ya podemos concluir a estas alturas que, si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado, así me favorezcan los resultados", mencionó.

Información urgente de última hora : impiden a la fuerza la entrada de nuestra representación al conteo de las boletas de Morena . Que tristeza . pic.twitter.com/ftmey0kuLT — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Pide Ebrard repetir encuesta de Morena

Marcelo Ebrard dijo que lo mejor ante la opinión pública es repetir el proceso, porque se tuvieron algunas fallas, y no por un fraude.

En rueda de prensa desde el hotel que eligió como sede de su equipo de trabajo, recibió el respaldo de sus colaboradores quienes corearon: "no estás solo, no estás solo".

Parte de su equipo de trabajo reprochó que falló el Comité de Encuestas de Morena, y que las causales para invalidar los paquetes electorales van desde la intromisión de funcionarios públicos a las alteraciones de los mismos.

Igualmente, comentaron que hubo perifoneo a favor de uno de los aspirantes en la sección donde se levantó la encuesta.

Algunos de los paquetes electorales únicamente aparecían las boletas en una bolsa o el traslado de dichos paquetes se hizo en el vehículo de los representantes de un solo aspirante.

Recordó cuando apoyó a AMLO en el 2011 al haber declinado y dijo que no era un ambicioso, sino que protegería sus convicciones.

Añadió que no irán al evento de Morena, pues insinuó que podían mandarle a la policía debido a que Malú Micher dijo que no las dejaron entrar al reciento donde se hace el conteo.

"Vamos a levantar un acta; qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están dentro", sentenció.