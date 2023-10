Marcelo Ebrard: No participaremos en otra cosa que no sea la candidatura a la Presidencia

Marcelo encabeza en Tlalpan asamblea de la asociación El Camino de México, la cual sigue creciendo en todo el país

Marcelo Ebrard dijo hoy que, en el proceso electoral del próximo año, no participará en otra cosa que no sea la candidatura a la Presidencia de la República.

Ebrard encabezó este viernes, en la alcaldía Tlalpan, una asamblea de su asociación civil, El Camino de México, la cual sigue creciendo por todo el país.

En respuesta al grito ¡fraude, fraude, fraude! de sus simpatizantes, Marcelo Ebrard dijo que no puede aceptar un proceso en el que hubo participación de la Secretaría de Bienestar, la intervención de gobernadores y torrentes de dinero que no se sabe de dónde salió.

Por ello, y en referencia a la solicitud de nulidad del proceso que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Morena se enfrenta hoy a un dilema.

“Morena tiene que tomar una decisión de si se va para acá -que es el camino del cinismo- o, si es congruente con los estatutos de Morena y sus principios y dice ‘esto está mal y se tiene que corregir’”, expuso.

“Si no se toma una medida inmediata, profunda, todo el Movimiento de Regeneración Nacional se va a convertir y se va a mimetizar en una organización política con prácticas que hemos combatido años”, argumentó.

Ebrard dijo que Morena tiene sólo este mes de octubre para responder a su impugnación y definir si se endereza el rumbo o si las prácticas antidemócraticas vistas en el reciente proceso de selección interna se convierten en prácticas oficiales.

Marcelo dijo que su movimiento representa, al 26 por ciento de las preferencias (según reconoce, con todos sus vicios la encuesta de Morena), al tiempo que recordó que no es su intención negociar algún cargo.

“Yo me comprometí con ustedes al luchar por la candidatura a la Presidencia de la República y no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea la candidatura a la Presidencia de la República”; enfatizó.

Explicó que no está cruzado de brazos a la espera de la respuesta de la Comisión nacional de Honestidad y Justicia, ya que sigue por todo el país promoviendo a la asociación El Camino de México.

“Nosotros vamos a seguir adelante, nos estamos organizando en toda la República Mexicana, no estamos nada más esperando a ver qué”, explicó.