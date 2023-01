"No nos estamos chupando el dedo; manipulación no, justicia sí": AMLO sobre periodistas asesinados

Durante la rueda de prensa la mañanera, un asistente le expuso el caso de los familiares de la red de periodistas que han sido asesinados, asegurando que son más de 10 familias, cuyos delitos quedaron impunes.

"A lo mejor no somos tan importantes para usted, o no está aquí la mamá del chapo, ¿no?"

Comentó el asistente a la rueda de prensa, por la vez que el presidente saludó a la mamá de "El Chapo" Guzmán, al sentir que los periodistas no son tan importantes como ella, pues el caso por el que están luchando sigue impune, aunque los afectados se intentaron acercar al expresidente Enrique Peña Nieto, sin recibir una respuesta.

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no es farsante y actúa con honestidad y humanismo.

"Cuando tú hablas de la mamá del Chapo, esos son los argumentos, con todo respeto, de nuestros adversarios, porque me baje a saludarla, ya con ese hecho tratan de igualarme"

Andrés Manuel aseguró que él siempre anda a ras de tierra, recogiendo los sentimientos de la gente, asegurando que él no se presta a la manipulación, reafirmando que no se están ´chupando el dedo´, además aseguró que atenderán el caso, no solo de él sino el de todos.

"En nuestro gobierno, se busca que no haya impunidad, cero impunidades, que no somos iguales a los otros gobiernos"

El mandatario mexicano, tras los cuestionamientos del periodista sobre si hay posibilidad de reunirse con las familias afectadas de este hecho, aseguró que siempre esta atendiendo y que todos los días se dedica a que se imparta justicia, ya que es su trabajo desde hace más de 40 años.

"No soy fifí, ni aspirante a fifí, vengo de la lucha social", externó el mandatario. De igual manera hizo saber que los comentarios acerca de la mamá de El Chapo, lo dice Cirio Gómez Leyva, Loret de Mola, Claudio X González o Joaquín López Doriga, así como los que son financiados por gobiernos extranjeros, entre otros.

AMLO, afirmó que habrá avances en su caso y que estarán informando cada semana o cada día como siempre lo hacen.