Manifestaciones en Cdmx no son anarquistas, pero no habrá represión: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las manifestaciones que se han dado en los últimos días en la Ciudad de México, en donde ha habido destrozos a comercios y pinta en monumentos, no tienen nada que ver con el movimiento anarquista.

"Es un insulto a los Flores Magón (...) yo no les llamo anarquistas, ¿qué tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón?,¿qué tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón?, ¿qué tienen que ver estos grupos con Práxedis Guerrero?, ¿con los Magonistas, anarquistas? golpean a reporteros (..) Y yo creo que los magonistas y los anarquistas no merecen ese comportamiento, que no tiene que ver con el anarquismo, el anarquismo es una actividad, fue en su momento una actividad revolucionaria, inteligente, creativa, propositiva".

Indicó que se debe buscar una forma de no dar motivo a los manifestantes de acusar al gobierno de represor, "porque no somos represores".

"Ayer hubo una manifestación de jóvenes, como unos 100, 150 cuando muchos, e hicieron destrozos y no internado la policía de la ciudad porque la jefa de gobierno está actuando con tolerancia y no cayendo en la provocación, pero sí cometen abusos porque saquean comercios", señaló.

Por lo que propuso "crear una especie de grupo de paz sin armamento, nada más bien protegido porque luego la policía tiene instrucciones de no responder y los agreden fuerte; llevan palos con clavos a veces y pues es una provocación y muchos policías también golpean y también está mal. Es un asunto que hay que atender bien, hay que pensarlo porque es una actitud muy provocadora".