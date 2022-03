Los juegos en línea de antes vs los de ahora

Para las generaciones más jóvenes, parece casi impensable el hecho de no tener un ordenador o teléfono móvil en casa, una buena conexión a internet y una cantidad inimaginable de juegos en línea con los que divertirse horas y horas. Para nuestros padres y abuelos, la cosa es muy diferente. Muchos no logran entender como sus hijos pueden estar largos periodos de tiempo delante de esa máquina con teclado tan extraña. Y es que, los juegos en línea como los slots online no han existido desde siempre. Desde su llegada, han sufrido una serie de cambios que han hecho que parezcan irreconocibles para los primeros "gamers". En este artículo te contamos las diferencias entre los primeros juegos en línea y los de ahora.

El primer videojuego electrónico apareció en 1973. Se llamaba Pong y fue comercializado por una empresa estadounidense. Desde entonces, las máquinas de videojuegos no pararon de desplegarse por los centros comerciales, bares y salas recreativas de todo el mundo entero. Pero no fue hasta finales de los 70 y la década de los 80 que aparecieron los primeros ordenadores personales de mesa como el Macintosh. Estos permitían a los usuarios poder conectarse unos con otros.