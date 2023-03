Lorenzo Córdova recibirá más de 9 mdp como finiquito

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y quien dejará su cargo el próximo el 3 abril luego de un periodo de 11 años en el órgano autónomo, recibirá un finiquito total de más de 9 millones de pesos y no los 1.9 millones que informó el propio instituto, denunció el Diputado de Morena, Mario Llergo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de Sin Embargo Al Aire, el representante morenista ante el Consejo General del INE afirmó que el instituto sólo dio a conocer el monto que Córdova Vianello recibirá por uno de los cuatro conceptos que conforman el finiquito de los consejeros, a la par que adelantó que Morena prepara una denuncia contra el Consejero Presidente ante el Órgano Interno de Control "por todos los privilegios en el tema de viáticos, en el tema de comidas".

"Es únicamente un concepto, no incluyeron los otros conceptos. Hizo mutis, no hizo ni un solo comentario, su comportamiento fue ´no te oigo no te veo no te escucho´. Morena sostiene que Lorenzo Córdova Vianello recibirá por concepto de finiquito más de 9 millones de pesos y también una cifra similar se llevará el Consejero Ciro Murayama Rendón", acusó.

El pasado 16 de marzo, el INE informó que Lorenzo Córdova Vianello recibirá un millón 934 mil 380 pesos de finiquito por su labor en el organismo, mientras que Ciro Murayama se llevará un millón 663 mil 388 pesos.

Mario Llergo detalló que el INE actuó de manera dolosa, pues en el boletín informativo publicado el pasado 17 de marzo solo dio a conocer un concepto de lo que integra el finiquito y no informó de la existencia de otros tres apartados que tienen que ver con el aguinaldo, primas vacacionales, el fondo de ahorro para el retiro y el seguro de gastos médicos mayores los cuales en su conjunto alcanzan los 7 millones de pesos.

"De manera dolosa, de manera tramposa y de manera mañosa con el afán de transparentar el finiquito resulta que consignaron en ese boletín que Lorenzo Córdova recibiría por los 11 años que ha puesto ´al servicio de la patria´ una compensación por casi 2 millones de pesos y los otros 3 consejeros recibirían la suma de 1.7 millones de pesos, pero por qué digo que lo hicieron de manera dolosa, porque solo publicaron un concepto de lo que integra el finiquito", dijo.

Y agregó: "Es decir, el finiquito se integra por tres apartados, uno que tiene que ver con el aguinaldo, primas vacacionales, el fondo de ahorro para el retiro y el seguro de gastos médicos mayores, de ese no mencionaron absolutamente nada, pero donde está el cochinito más gordo es en el seguro de gasto individualizado, por ese concepto únicamente por la corrida financiera, por los años que tiene Lorenzo Córdova, por el sueldo que tiene Lorenzo Córdova, ese concepto anda por el orden de los 7 millones de pesos, pero eso no lo consignaron en el boletín".

Ante las declaraciones de Lorenzo Córdova para el diario Reforma en donde aseguró que no hará pública la cantidad que reciba por su finiquito en el INE, Mario Llego aseguró que "el cinismo" del aún Consejero Presidente del instituto es inaceptable, pues se trata de recursos públicos.

"Qué cinismo y qué desfachatez, son recursos públicos, son recursos del pueblo, es inadmisible, se conduce con un cinismo a ultranza, siempre se lo hemos dicho, se envuelven en la bandera de la legalidad, de la transparencia, de la máxima publicidad, que son principios bajo los cuales ellos juraron conducirse en el órgano electoral y finalmente su conducta, su desempeño es otro. Yo lo único que podría decir es qué caradura es Lorenza Córdova, falso demócrata".

El Diputado Mario Llergo afirmó que no existirá una persecución en contra de Lorenzo Córdova, como él mismo lo ha dicho, una vez que termine su periodo como Consejero Presidente del INE, el próximo 3 de abril, pero sí dejó claro que Morena no quitará el dedo del renglón y presentará una nueva denuncia por los excesos durante su periodo al frente del órgano electoral.

"Aparte de cínico es muy mentiroso. Morena no va a quitar el dedo del renglón en las cuatro denuncias que interpusimos ante el Órgano Interno de Control y seguramente Lorenzo Córdova será llamado y tendrá que explicar, pero no solo eso, estamos preparando otra denuncia por los excesos, por todos los privilegios en el tema de viáticos, en el tema de comidas y desde luego en su momento se dará a conocer".

Finalmente, el representante de Morena ante el Consejo General del INE indicó que Lorenzo Córdova se encuentra preocupado por el desfalco que encabezó al interior del INE, por ello busca demeritar los señalamientos en su contra.

"Hay otros temas, que tienen que ver con contratos, con la contratación de parques vehiculares a precios inflados y otros temas que vamos a dar a conocer en su momento. No solo los viajes, las comidas, los viáticos, hay muchos temas, por eso su gran preocupación".

/ct