López Obrador niega ataques contra zapatistas en Chiapas

Cuando se le preguntó sobre los informes de agresiones hacia las comunidades zapatistas y quién era responsable de ellas, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la existencia de ataques "graves".

Respondió: "No, no, no, en general no ha habido agresiones. Puede haber algunos casos aislados, pero no se trata de una acción deliberada ni de una embestida. Existen problemas con antiguos adversarios que se han generado, incluso dentro de la misma organización. No es un asunto generalizado ni grave".