López Obrador desestima petición del PAN para destituirlo; "no me preocupa", dice

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no le preocupa la petición que hizo el Partido Acción Nacional (PAN) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para destituirlo de su cargo.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 25 de mayo, el mandatario federal recordó este hecho con su desafuero que vivió el 17 de abril de 2005, por órdenes del expresidente panista Vicente Fox Quesada.

"No me preocupa, los he enfrentado, el desafuero eso fue, se pusieron de acuerdo, se amacoyaron el PRI, el PAN, Fox, la Suprema corte, los enfrenté a todos ellos, la Suprema Corte de aquel entonces, el presidente Fox, el PRI y el PAN".

PAN busca destitución de AMLO

La tarde de este miércoles 24 de mayo, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros servidores públicos.

El PAN exigió a la Corte tomar en cuenta su petición con el argumento de "desacato judicial".

Los panistas afirmaron que el gobierno federal hace caso omiso a la resolución de la Corte en la que invalidó las obras publicas como de seguridad nacional y de interés pública.

El grupo blaquiazul solicitó que además de López Obrador, también sean juzgados otros funcionarios públicos por presunto abuso de autoridad.

