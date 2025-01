Lo mejor de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 2 de enero

* Durante el primer bimestre del 2025, el gobierno federal destinará más de 544 mil millones de pesos para atender a los 14.5 millones de derechohabientes inscritos en los programas de Adulto Mayor, Personas con Discapacidad y Niñas y Niños, informó Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar. Adicionalmente, en la conferencia mañanera, la presidenta entregó las primeras tarjetas de su programa de Mujeres Bienestar. *

* Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas informó que la asignación de presupuesto directo a pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas conforme quedó establecido en la Constitución, permitirá pasar de 44 a 58 programas para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos indígenas. Estos programas contarán con un presupuestó de más de 221 mil millones de pesos. *

* Claudia Sheinbaum, presidenta de México aseguró que es falsa la información que han difundido algunos medios de comunicación estadunidense, específicamente "The New York Times", sobre la fabricación en México de fentanilo y opioides. Presentó en su "Mañanera del Pueblo", una investigación a fondo que hizo la Secretaría de Marina y Cofepris de que la información de ese medio no es creíble. Aseguró que su gobierno defiende el derecho a la información y por tanto exige que haya información verás y objetiva sobre México. *

* La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que habló con la presidenta de Honduras para organizar este mes una posible reunión con los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas y atender el tema antes de que pudiera darse la amenaza de deportaciones masivas del presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump. *

"El humanismo mexicano está funcionando, por primera vez los recursos del pueblo se regresan en obras y desarrollo", aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum al presentar un informe sobre los datos macroeconómicos del país, en donde se paso del lugar 15 al 12 en la lista de economías mundiales.