Lo mejor de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 11 de febrero

* El secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que "no se justifican los aranceles de 25 por ciento" ya que la balanza comercial de Estados Unidos respecto al acero y aluminio hasta el 2024 es favorable para el vecino país en 6 mil 897 millones de dólares, es decir, México compra más que lo que vende en la Unión Americana. *

* "No tiene sentido, si tenemos más importaciones de Estados Unidos, no es lógico lo que se está argumentando para poner tarifas", enfatizó en su participación en la ¨mañanera del Pueblo y adelantó que tiene la instrucción de la presidenta Sheinbaum de reunirse con funcionarios de comercio y administración estadunidenses para presentar estos argumentos y aplicar el "sentido común" que menciona el presidente Trump y no echar a perder los 40 años de integración que se tiene en estos sectores. *

* Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación informó que continúa el programa de "Si al Desarme, Sí a la Paz" que ha permitido en un mes recuperar 439 armas cortas, 101 armas largas, más de 28 mil 500 cartuchos, entre otros artefactos explosivos. *

* En cuatro meses, el Gabinete de seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha logrado la detención de más de 11 mil 600 personas, casi 6 mil armas de fuego y 102 toneladas de drogas, que incluyen más de mil kilos y más de un millón de pastillas de fentanilo, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. *

* La presidenta de México visitará Veracruz este fin de semana, están definiendo la agenda pero probablemente estará en el Puerto de Veracruz y Tuxpan, informó en la conferencia matutina "Mañanera del Pueblo". *

* El secretario de la Defensa Nacional, aseguró "no se han detectado vuelos fuera de la legislación internacional", en referencia a los vuelos que se han detectado de aeronaves estadunidenses cerca de territorio mexicano. *

* La presidenta de México firmo hoy dos iniciativas relacionadas con el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con el objetivo de fortalecer la seguridad y la coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar la paz y el orden en el país. *