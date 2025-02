Lo mejor de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 10 de febrero

* En el avance del programa Nacional de Vivienda, el cual contempla la construcción de más de 120 mil viviendas este año en todo el país, en el primer trimestre del año inician las obras en 25 entidades, para la construcción de 50 mil viviendas, incluido Veracruz, en donde se contemplan más de 2 mil 600 casas, informó Edna Elena Vega Rangel, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). *

* Las organizaciones de trabajadores más grandes del país ya han manifestado su apoyo a las reformas contempladas a la Ley del Infonavit, la cual "probablemente" mañana sea aprobada aseguró Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. *

* El funcionario, Octavio Romero Oropeza, alertó a los derechohabientes para que no caigan en manos de coyotes que se hacen pasar por trabajadores del Infonavit y les ofrecen esquemas de crédito en efectivo porque han detectado que no hay registro de algunos de estas personas que no están registradas en el Instituto. *