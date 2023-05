Llama AMLO a sostener plantón contra el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente sobre la confrontación que hubo en inmediaciones de la Suprema Corte.

Consideró que este tipo de actos tienen que ver con la búsqueda de imponerse por la fuerza.

"Hay que seguir luchando y siempre por la vía pacífica. No caer en provocaciones, y pensar en lo que decía Ponciano Arriaga ´entre más me golpean, más digno me siento".

Pidió no responder a la violencia con violencia.

El presidente envió mensajes de ánimo a quienes se pronunciaron por la reforma al Poder Judicial, y les pidió que mantengan su resistencia pacífica.

Los llamó a no quemar figuras de ministros y no insultar.

