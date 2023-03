Llama AMLO a fortalecer los valores culturales, morales y espirituales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador resaltó la necesidad de fortalecer los valores culturales, morales, espirituales y que México tiene una gran reserva de valores, así como no aceptar una "mal entendida modernidad" en la que se rechazan las ideas de los adultos mayores, consideradas "conservadoras y anacrónicas" , a la vez que llamó a la sociedad a la unión.

"Es muy importante el que no se desintegran las familias y es muy importante que no abandonemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones que no aceptemos una mal entendida modernidad de que ya nuestros padres son mayores y tienen ideas conservadoras o son anacrónicos y ahora lo buena onda es el destrampe y los excesos y los antros".

López Obrador dice que todo eso tiene que revisarse, porque sí han entrado nuevas políticas públicas, nuevos estilos de vida, que no necesariamente son los más convenientes para una mejor convivencia, entonces hay que fortalecer los valores, de eso depende, eso nos ha salvado siempre, nuestras culturas, la familia, la integración de las familias.

"Creció muchísimo la desintegración familiar, no me quiero meter mucho porque me van a ver conservador y puedo ser cualquier otra cosa menos conservadora, pero hubo mucha desintegración de la familia entonces hay que reforzar esos valores, hay que atender más a los hijos, a veces por necesidad trabajan los padres y quedan los hijos solos".

El jefe del Ejecutivo Federal dice que ahora con la drogadicción que se ve "el fentanilo, ¿por qué nosotros no tenemos el problema que lamentablemente tiene Estados Unidos? Volvemos a lo mismo, nuestras culturas y dónde tenemos nosotros mayor consumo de drogas, en algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país".

No sólo es decomisar el fentanilo, claro que lo vamos hacer, pero hay que cuidar más que no haya quien consuma fentanilo o ninguna droga, atender las causas.

Hablábamos de Guanajuato, es donde padecemos más de crímenes, "¿cómo si es un estado próspero, con crecimiento económico con empresas qué sucedió?", se descuidaron hubo problemas de desintegración de familia, estuvieron llegando maquiladoras pagando bajos salarios y a trabajar el hombre, la mujer, los hijos sin atención.

El gobierno nunca llevó a la práctica políticas públicas para atender a la gente y de repente empieza a consumir droga, no sólo los jóvenes sino también trabajadores, "me dijo un empresario que de diez trabajadores que les hacen el antidoping siete salen positivas, eso no se da en Tabasco, no se da en Jalisco no se da en Sinaloa y por lo mismo en Guanajuato hay más crímenes que en Sinaloa y Jalisco, la sede de carteles".

Las drogas destruyen, hacer todo esto que es fundamental desde luego combatir el narcotráfico, pero primero el que se atienda a los jóvenes, que se atiendan las causas porque si esto que estoy exponiendo sobre Guanajuato se extiende a todo el país, no pues entonces sí sería muy difícil enfrentar el problema.

*Eso es lo que les recomendaría a los gobernantes de Estados Unidos, que atiendan las causas porque ahora es el fentanilo, pero vamos a suponer que ya no llega el Fentanilo a Estados Unidos de China y ¿qué no puede surgir o no pueden crear otra droga química como ha sucedido? Claro que sí, lo que hay que buscar es que no haya consumo y algo está sucediendo si crece el consumo*, hay mucha soledad, no hay felicidad en los jóvenes, no están siendo atendidos, hay mucho individualismo, hay falta de amor, de fraternidad, de abrazos, de apapachos.

Deberían estar destinando fondos para atender las causas y la difusión del daño que causan las drogas, también es atender los efectos, combatir las bandas que distribuyen y controlar el manejo o venta de las armas, pero lo fundamental aquí, en Estados Unidos y cualquier parte es que se atiendan las causas, que la gente sea feliz y no necesite acudir a una droga.

/lmr