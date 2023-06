Lilly Téllez no cumplió con requisitos para afiliarse al PAN

La controversia rodea a la senadora Lilly Téllez: se reveló que no cumple con los requisitos estatutarios para ser oficialmente militante del Partido Acción Nacional (PAN). Según fuentes del partido, la ex conductora de Tv Azteca no ha cursado el "Taller de Introducción al Partido (TIP)", paso obligatorio para obtener la afiliación y los derechos como panista.

El pasado viernes 2 de junio, SinEmbargo informó que Lilly Téllez no figura en el Registro Nacional de Militantes, el padrón oficial del PAN, lo que llevó a una fuente del partido a revelar que la senadora no ha cumplido con los requisitos estatutarios, incluido el TIP, para ser considerada oficialmente militante.

Cuando un ciudadano busca afiliarse al PAN, debe completar un formulario y registrarse para tomar el TIP, el cual puede realizarse en línea.

Una vez que se haya completado y acreditado el curso, la Secretaría de Formación y Capacitación emite una constancia de acreditación del TIP, que se envía al correo electrónico utilizado para el registro. Posteriormente, se debe presentar dicha constancia, junto con la credencial para votar con fotografía vigente, en el Comité Municipal o Estatal correspondiente.

Una vez que la documentación sea revisada y validada, el Registro Nacional de Militantes registra la información en la Plataforma PAN, lo que permite que el individuo aparezca en el padrón de militantes.

Aunque Lilly Téllez anunció su afiliación al PAN el 28 de marzo de 2022, hasta ahora no ha cumplido con los requisitos para ser considerada militante formal.

Sin embargo, no ser militante formal del PAN no le impide postularse como candidata presidencial, ya que podría hacerlo como "externa", aunque deberá cumplir con las reglas que emita la dirigencia nacional al respecto.