Liberan a más de 5 mil personas por acuerdo de Amnistía

La secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez informó que las preliberaciones y amnistías de febrero a marzo 288 personas liberadas, 278 por liberaciones anticipadas y el resto por amnistías cuatro mujeres y seis hombres.

Estas acciones que se llevan a cabo es para tramitar este tipo de libertades de quienes no cometieron delitos graves y en ocasiones no tienen para pagar abogado o no tienen traductor, entre otras cosas. En el total de preliberaciones desde este programa 5 mil 66, 243 amnistías.

Anunció que del 17 de marzo de 2022 al 6 de marzo de 2023, 1 millón 264 mil 246 vehículos fueron regularizados en 144 módulos instalados en 14 entidades de México. El programa de regularización vehicular continuará hasta el 31 de marzo de este año.

La regularización autos chocolate, se cumple casi un año y se tienen un millón 264 mil 246 autos regularizados en 14 estados que han sido beneficiados con 144 módulos, se llevan tres mil 160 millones de pesos obtenidos y son 3 estados los que concentran el 52 por ciento, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.