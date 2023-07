Liberan a empleados de Seguridad Pública raptados en Chiapas

Este viernes 30 de junio fueron liberados los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana de Chiapas que habían sido ´levantados´ por un comando armado hace unos días en una carretera de Tuxtla Gutiérrez.

Familiares de los afectados, que permanecían en las instalaciones de la dependencia, se reencontraron con sus seres queridos sorpresivamente, cuando estos fueron llevados al sitio a bordo de una ambulancia.

Los elementos, identificados como Isidro C., Carlos Alberto V., Abelino M., Adalberto L., José Rafael P., René H., Pedro G., Rafael Antonio J., Darío M., Adaí J., Amer D. L. S., Mariano Adalberto R. C. César Octavio A. C., Ernesto .J. E., Olimpio Maclovio D. M. y José Luis R. D. estaban resguardados por oficiales de la misma corporación.

El gobernador Rutilio Escandón, en redes sociales, confirmó la liberación de los empleados administrativos, quien agradeció a las instancias federales "por su colaboración". Al momento, no se ha revelado cómo fue que los 16 trabajadores fueron dejados en libertado.

Tampoco se sabe si se cumplió con las peticiones de los plagiarios, supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, que pedían la destitución de tres funcionarios de la SSPC, además de la liberación de la cantante Nayeli Cinco, de quien aún se desconoce su paradero.

"Las exigencias son las renuncias de Francisco Orantes Abadía, Roberto Jair Hernández, así como del licenciado Marco Antonio Burguete Ramos su pronta destitución", dijeron en videos los empleados retenidos.

En otro video, los mismos empleados pedían a las autoridades dialogar con Jesús Esteban Machado Meza, alias "El Güerito Pulseras", quien habría estado detrás del rapto de Nayely Cinco; "tenemos que pagar justos por pecadores".

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador exhortó a los secuestradores a dejar en libertad a los empleados de Seguridad de Chiapas, pues nada tenían que ver ellos en su confrontación.

Así fue el reencuentro de los trabajadores de la secretaría de seguridad ciudadana de Chiapas con sus familiares, tras permanecer secuestrados desde el martes pic.twitter.com/CvMIC1N8OX — Azucena Uresti (@azucenau) June 30, 2023