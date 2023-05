Gobierno de México y organizaciones de derechos humanos lanzan campaña para reconocer a defensores de derechos humanos

El Gobierno de México, a través de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, así como de la Secretaría de Gobernación (Segob), en colaboración con la Delegación de la Unión Europea (UE) en México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México presentaron hoy, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo de cada año, la campaña ´De Frente a la Libertad´, cuyo objetivo es visibilizar y crear conciencia sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Durante la presentación en la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que esta campaña es el resultado de un esfuerzo colectivo, hecho sin precedente de colaboración entre periodistas y defensores, órganos internacionales, agencias de Naciones Unidas y el Gobierno de México para hacer efectivo el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a todas las personas de defender los derechos humanos.

El coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, expresó que este gobierno asume la responsabilidad del mandato democrático de 2018 para proteger a las y los defensores de derechos humanos y la libertad de expresión.

Destacó que la defensa de los bienes comunes y de los derechos colectivos son la base de la democracia, "eso es lo que nos reúne aquí, la causa de la libertad, la defensa de la vida." El embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en México, Gautier Mignot, afirmó que, en el marco de su política exterior, dicha organización continuará respaldando activamente el trabajo de las personas defensoras y periodistas, al tiempo que brindará asistencia técnica a las autoridades mexicanas que velan por la protección de los derechos fundamentales.

El representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios, celebró el lanzamiento de esta campaña por el Gobierno de México.

Recordó que los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 25 años de la Declaración de los defensores de los derechos humanos "son un momento muy oportuno para reconocer la lucha incansable de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes contribuyen a mantener vivos los ideales de derechos humanos y justicia".

La defensora de derechos humanos, Irinea Buendía Cortés, dijo que solo mediante una política integral de protección para las mujeres, que se piense desde sus necesidades, es que se podrá hablar de frente a la libertad y a todas las libertades.

La periodista y defensora de derechos humanos, Susana Judith Mendoza Carreño, destacó que en 40 años no había observado que se unieran organismos internacionales, la Unión Europea, la ONU, el gobierno federal. "A todos les quiero agradecer porque a mí me han atendido, a mí me han protegido.

Estoy protegida en mi casa, cambio de domicilio constantemente, he recibido de nueva cuenta amenazas, pero aquí estoy, aquí estoy porque estoy frente a la libertad, esa libertad por la que hemos luchado muchos periodistas durante muchos años", declaró. La campaña ´De Frente a la Libertad´ consiste en un documental y una serie de materiales audiovisuales que recogen casos y testimonios de personas dedicadas a defender los derechos humanos y ejercer el periodismo, así como de los riesgos y agresiones que han sufrido a consecuencia de esta labor.

El material audiovisual de esta campaña se difundirá a través de diversos espacios públicos en el país y también estará disponible en las redes sociales de las organizaciones participantes. Se invitó a todas las autoridades en las entidades federativas a impulsar la difusión de la campaña para que el reconocimiento y apoyo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas llegue a todas las regiones del país.

Asistieron el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio; el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, y coordinador ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos; y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristopher Ballinas Valdés, así como la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra; y el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Peter Grohmann.