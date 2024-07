"Lamento que fraude en Segalmex sea la mancha que me llevo": López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera lamentó que el fraude en Segalmex, sea la mancha que se lleva en su gobierno, sin embargo, aseguró que el dinero se recuperó y que los responsables están en la cárcel:

"Siempre hay traiciones y repito más en las épocas de decadencia, sin embargo no ha pasado a mayores, una de las cosas que más lamento es el fraude a Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo muy parecida a Conasupo (...) entonces creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte se corrompen funcionarios y lo lamente mucho, claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie yo diría que esa es la mancha que me llevo, aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo, se recupero el dinero también eso se tienen que informar".